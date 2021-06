Siracusa-Catania, dal 14 giugno chiuse le rampe dello svincolo per Lentini

Proseguono i lavori di pavimentazione sull’autostrada Catania-Siracusa: a partire da lunedì 14 giugno gli interventi interesseranno le due rampe dello svincolo di Lentini. Queste saranno chiuse in uscita verso Lentini, sia per i veicoli provenienti da Catania che per quelli provenienti da Siracusa.

Il percorso alternativo è costituito dalla strada statale 114.