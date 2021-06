Auto tampona trattore sulla strada per Floridia, il conducente del mezzo agricolo in elisoccorso a Catania

Incidente stradale nel primo pomeriggio sulla strada per Floridia.

Secondo quanto riferito dai carabinieri che sono interventi sul posto per i rilievi del caso, un'auto, per cause in via di accertamento, ha tamponato un trattore. Lievi lesioni per la persona alla guida della vettura, mentre le condizioni del conducente del trattore, sbalzato via dal mezzo, dopo l'impatto, sarebbero gravi. Sul posto è stato chiesto l'intervento dell'elisoccorso per il trasporto a Catania.