Cinque anni di Siracusa Città Educativa, la cerimonia all'Einaudi

Siracusa celebra oggi all'istituto Einaudi i cinque anni dalla presentazione della Carta Internazionale delle Città Educative e la firma da parte della Cittadinanza del “Manifesto della Città Educativa”.

L’evento è l'occasione per nominare 17 personaggi la cui vita, per natalità o per scelta, ruota intorno a Siracusa: il Prefetto Giusy Scaduto, la Presidentessa Unicef Carmela Pace, il Sovrintendente della Fondazione Inda Antonio Calbi, la Giurista Ambientale Emma Schembari, la Campionessa di Boxe Carlotta Abbate della Società Dresda Boxe, il Campione velocista Matteo Melluzzo delle Fiamme Gialle, il Campione di Pattinaggio Vincenzo Maiorca dell’Asd Olimpiade Pattinatori di Siracusa, l’attrice Deborah Lentini, il dott. Angelo Giudice, Rossana La Monica, l’Artista Carlo Alberto Giardina, lo Chef Giovanni Guarneri, Bernadette Lo Bianco, la carica di Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti (al momento ricoperta da Eyad Issa), la mediatrice culturale Farida Karid, il giornalista Seby Spicuglia e la ricercatrice Chiara Tordonato.

"Sappiamo - dichiara l'assessore Rita Gentile - che il nostro territorio esprime una molteplicità di competenze e di sensibilità che vanno valorizzate in un'ottica sinergica a servizio della comunità cittadina. Città Educativa è, all’interno del Comune, a servizio di quell'articolato arcipelago di istituzioni, professionisti, realtà associative e cittadini che operando nei diversi ambiti diventano portatori di saperi, di cambiamento a beneficio della cittadinanza. Il compito di Città Educativa - aggiunge - è quello di accompagnare le ideazioni, le progettualità, potenziando le tante capacità che emergono dal territorio in una logica di condivisione, di appartenenza con uno sguardo di cittadinanza che guarda al territorio secondo logiche d'inclusione e d'integrazione".

Presentato il nuovo logo di Siracusa Città Educativa, prodotto da Nanni Musiqo, e il videoclip “Circon(da)ti di bellezza”, che racconta le bellezze di Siracusa con in sottofondo l’inno internazionale delle Città Educative tradotto in Italiano, prodotto grazie al coro dell’Accademia delle Musae del Maestro Mariuccia Cirinnà, agli allievi e alle allieve della Sezione “Fernando Balestra” dell’Accademia del Dramma Antico della Fondazione Inda con la regia di Siracusa Discover.