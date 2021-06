Siracusa, market della droga alla Mazzarrona: in manette 47enne

Arrestato per detenzione ai fini del traffico di sostanze stupefacenti e di resistenza a pubblico ufficiale, un 47enne siracusano, con precedenti specifici.

L'uomo è stato sorpreso a spacciare in un palazzo della Mazzarrona, con tanto di bancone, sul pianerottolo antistante il terrazzo condominiale.

Alla vista degli agenti della Squadra Mobile, l'uomo ha provato a disfarsi della sostanza stupefacente, lanciando dal terrazzo del condominio 47 dosi termosaldate di cocaina e tentando la fuga. La droga è stata subito recuperata dagli investigatori che preventivamente avevano cinturato il palazzo.

Il 47enne è stato arrestato e posto ai domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.