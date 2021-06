Eurialo Siracusa, campionati giovanili: vince solo l'under 19

Una vittoria e due sconfitte. E’ il bilancio dell’Eurialo Siracusa al termine della tre giorni di impegni nei vari campionati giovanili di pallavolo femminile.

Alle battute d’arresto casalinghe di under 15 e 17 ha fatto da contraltare la netta affermazione (anch’essa interna) dell’under 19 contro il Sortino.

Le due compagini allenate dal tecnico Salvo Drago si sono arrese a formazioni ragusane, che hanno espugnato il PalaCorso a distanza di due giorni l’una dall’altra nelle semifinali di andata della fase territoriale. Lunedì sera l’under 17 ha ceduto 3-0 al forte Comiso. Primo set avvincente e combattuto, con le verdeblù che hanno conquistato 23 punti. Nel secondo si sono fermate a 16, nel terzo a 19.

“Il rammarico – spiega l’allenatore aretuseo – è legato proprio al primo parziale, che avremmo potuto vincere, dando così un senso alla gara di ritorno (che si gioca domani (venerdì 11 giugno), così invece la qualificazione è quasi impossibile”.

Un set lo ha vinto l’under 15 che, ieri sera, si è arresa alla Free Volley Vittoria. Dopo aver perso il primo, nel secondo ha reagito, riuscendo a giocare punto a punto con le avversarie (che si sono classificate al primo posto nel raggruppamento ragusano) e staccandole proprio al fotofinish: 25-23. Poi Eurialo sempre a rincorrere la più esperta compagine iblea, che si è aggiudicata il terzo set con 11 punti di vantaggio e il quarto con 9.

In mezzo, martedì sera, la facile vittoria dell’under 19 allenata da Francesco Italia che, al PalaLobello, nell’ottava giornata di campionato, ha archiviato in tre parziali la pratica Sortino con punteggi di 25-9, 25-3 e 25-15. Non hanno preso parte alla gara la regista Serena Penzo e il libero Laura Muscarà (la prima per un problema al polso, la seconda perché appena vaccinata), che hanno seguito il gioco dalla panchina. Partita senza storia con un gap tecnico e atletico notevole tra le due compagini, che si era già evidenziato nella partita di andata di un mese fa a Sortino.