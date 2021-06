Francofonte zona rossa dall'11 al 17 giugno: Musumeci ha firmato l'ordinanza

Francofonte dichiarata zona rossa: il presidente Musumeci ha firmato l'ordinanza dopo la richiesta del responsabile del gruppo covid dell'Asp di Siracusa, Ugo Mazzilli. Una richiesta determinata dal tasso di incidenza settimanale pari a 316, oltre la soglia critica prevista per legge di 250 ogni 100mila abitanti.

L'ordinanza entrerà in vigore venerdì 11 giugno e lo resterà fino a giorno 17.

Ieri il sindaco, Daniele Lentini, aveva emesso un'ordinanza con la quale vietava fino a venerdì stazionamento e assembramento in strade e piazze del paese, una misura ritenuta insufficiente per contenere la diffusione del virus dopo che nelle ultime settimane i contagi sono sempre stati alti.