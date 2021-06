Vaccini, in Sicilia porte aperte senza prenotazione per gli over 18

Si ripete "Porte aperte" in Sicilia.

Da domani, giovedì 10 giugno, a domenica 13 giugno, gli over 18 senza fragilità, potranno vaccinarsi negli hub vaccinali provinciali anche senza prenotazione. Saranno somministrati i vaccini AstraZeneca e Janssen di Johnson & Johnson.

Per la provincia di Siracusa sarà possibile vaccinarsi senza prenotazione nei centri hub di Siracusa e Portopalo e nel centro vaccinale di Carlentini dalle 9 alle 19.

L’iniziativa è stata disposta dal presidente della Regione, Musumeci per accelerare ulteriormente la campagna d'immunizzazione.