Siracusa, bando del Comune per le attività ludiche dei bambini da 18 mesi a 3 anni

Il settore Servizi sociali del Comune di Siracusa pronto all'acquisto di posti in strutture private che svolgano attività ludiche estive per i bambini nella fascia di età da 18 mesi a tre anni.

Nei prossimi giorni sarà pubblicato un avviso di manifestazione di interesse in ossequio all'approvazione da parte della giunta dell’integrazione del programma di utilizzo delle somme previste dalla legge sul sistema di educazione e istruzione per i piccoli da 0 a sei anni.

Le risorse per questa attività saranno prelevate dal fondo unico in cui, per effetto delle indicazioni regionali, sono confluiti le economie dell’annualità 2017-18 e le assegnazioni del 2019-20. Metà di questo fondo è destinato all’acquisto di posti in strutture private, così come è stato fatto nei mesi scorsi per l’asilo nido di Cassibile. L’altra metà del Fondo è detinato alla copertura delle spese di gestione.

"La crisi economica dovuta alla pandemia – affermano il sindaco, Francesco Italia, e l’assessore Maura Fontana – ci spinge ad aumentare gli sforzi in favore della famiglie e ad ampliare l’offerta dei servizi dedicati all’infanzia grazie anche all’allentamento delle misure anti-pandemiche.