Siracusa, i piccoli alunni della Raiti a scuola di educazione stradale

I piccoli alunni di 4 anni dell'istituto comprensivo Raiti a scuola di educazione stradale per apprendere il significato dei cartelli, dei segnali e del linguaggio non verbale dei vigili urbani. Le docenti “armate” di pennarelli, cartoncini, colori a tempera, compensato, plastica insieme ai loro piccoli alunni hanno realizzato macchinine, segnali e semafori e un percorso con tanto di vigile urbano, di biciclette, mini-auto e un monopattino.

Sono state 3 le sezioni coinvolte per un totale di una sessantina di bambini sotto la guida delle docenti Roberta Arillo, Rosa Bisicchia, Carmela Scatà, Luana Tiralongo, Stefania Palumbo, Mariangelica Rubera, Antonella Cannata, Lucia Teodoro, e Marinella Masuzzo.