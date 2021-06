Canicattini Bagni, i contagi vanno giù: da domani via le chiusure

Da giovedì, a Canicattini Bagni, si potranno riutilizzare gli spazi pubblici, potranno riaprire le scuole e gli uffici comunali al pubblico, potrà svolgersi il mercato settimanale. Scade a mezzanotte l'ordinanza emessa dal sindaco, Miceli, per contenere la diffusione del covid.

"Il tutto naturalmente con la massima responsabilità – sottolinea il sindaco Miceli – e nel rispetto delle misure di sicurezza: uso della mascherina; continua igienizzazione delle mani; mantenimento della distanza interpersonale; divieto assoluto di assembramenti; divieto di incontrare parenti e amici in quarantena. È vero che sta calando l’incidenza dei contagi come registra giornalmente l’Asp, per cui l’attenzione alla prevenzione deve essere massima, se non vogliamo riprendere con le chiusure e rischiare la zona rossa".