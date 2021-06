Noto, cala la curva dei contagi: chiude il reparto covid del Trigona

Chiude il reparto covid dell'ospedale Trigona di Noto con il contestuale ritorno dei reparti ordinari con 12 posti letto di Geriatria e 4 di Recupero e riabilitazione funzionale, ai quali se ne aggiungeranno altri 24, a pieno regime, e altri 16 posti letto per la lungodegenza.

Ad annunciarlo è il sindaco, Corrado Bonfanti: "in oltre 12 mesi di attività - aggiunge - ha rappresentato un importante punto strategico nella gestione dell’emergenza, garantendo assistenza e cure a centinaia di pazienti. In corso in questo momento nel presidio ospedaliero - prosegue - lavori per il nuovo impianto centralizzato per l’erogazione dell’ossigeno, così da avere tutti i reparti pronti ed operativi in caso di nuove emergenze e nojn dimentichiamo il bando,di prossima pubblicazione, per la gestione di 20 posti di Residenza Sanitaria Assistita di terza categoria per erogare servizi fino alle disabilità gravissime".

E’ stato l’assessorato regionale della Salute ad autorizzare l’Asp alla riduzione dei posti letto Covid nella provincia, considerata l’attuale tendenza decrescente della curva dei contagi e il buon andamento della campagna di vaccinazione.

“Voglio ringraziare tutto il personale sanitario e medico dei reparti - ha aggiunto Bonfanti - che in questi mesi hanno lottato in prima linea per sconfiggere il Covid-19, dimostrando grande professionalità e umanità. Un pensiero speciale mi sia consentito rivolgerlo ai familiari del dott. Carmelo Sapia, scomparso pochi giorni fa e che con grande professionalità ha guidato il reparto".