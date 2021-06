Siracusa, Neri e Tusa a capo di Cna Dolciari e Panificatori

Franco Neri riconfermato presidente del comparto dolciario e panificazione di Cna Siracusa. Antonino Tusa indicato quale delegato per il settore della panificazione. Compongono inoltre il gruppo direttivo Salvino Calesti, Gianmarco Infantino e Pippo Scorpo e Franco Manuele.

Questo l'esito dell'assemblea territoriale che si è tenuta ieri.

Presenti all'incontro i coordinatori nazionali e regionali, Gabriele Rotini e Tindaro Germanelli.

Ha aperto i lavori Gianpaolo Miceli, vicesegretario di Cna Siracusa che ha ricordato l'operato dell'organizzazione nell'ultimo difficile anno e l'azione per il comparto su tutti i livelli.

A seguire l'intervento di Rotini che ha dato alcune indicazioni sulle attività dell'organizzazione nei due settori sia in termini di valorizzazione e promozione sia di programmazione di azioni con il Ministero delle Politiche Agricole, mentre il coordinatore regionale Germanelli ha dato un aggiornamento sulla norma regionale sulla panificazione e alcune azioni per il sostegno economico per il comparto, con le risorse che la Regione ha previsto per il settore artigiano.