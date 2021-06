Priolo, completato il nuovo sgambatoio per cani a San Focà

Completati i lavori di realizzazione di un nuovo sgambatoio per cani, all’incrocio tra via Prati e via Pirandello, a San Focà, e di riqualificazione dei due già esistenti, che si trovano all’interno del parco “La Pineta” e nei pressi del parco Thapsosland.

Adesso, le 3 aree sono state dotate di giochi per agility dog.

“Abbiamo voluto riqualificare gli sgambatoi e crearne uno nuovo a San Focà per i nostri amici a quattro zampe - commenta il vice sindaco Maria Grazia Pulvirenti - per renderli luoghi di libertà e svago. I nostri animali non possono provvedere da soli a pulire laddove sporcano, i proprietari dovranno fare la loro parte, nel rispetto degli animali stessi e di chi li accompagna”.

“Siamo soddisfatti - sottolinea il sindaco Pippo Gianni - di aver conseguito questo nuovo obiettivo, che ci aiuterà a contenere il problema delle deiezioni canine in città. Negli sgambatoi sarà possibile lasciare i nostri fedeli amici senza guinzaglio, liberi di muoversi, correre, giocare, sotto il costante controllo degli accompagnatori”.