Siracusa, operazione antidroga "Algeri": catturato latitante

Era latitante da oltre 3 mesi: per sfuggire all'arresto nell'ambito dell'operazione "Algeri" condotta dai Carabinieri il 2 marzo scorso nei confronti di altre 31 persone, aveva fatto perdere le proprie tracce.

L’uomo, un quarantunenne siracusano, ritenuto pienamente inserito nel contesto criminale dedito al traffico di stupefacenti, era evaso a novembre 2020 dagli arresti domiciliari a cui era sottoposto per altri reati. Dopo l'operazione antidroga si era dato definitamente alla macchia, inducendo il Tribunale di Catania ad emettere un decreto di latitanza.

Ieri è stato rintracciato e catturato dai militari dell'Arma mentre si aggirava a Siracusa. Da qui la notifica dell’ordinanza di custodia cautelare che pendeva su di lui e l'arresto anche per il reato di evasione.