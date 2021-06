Siracusa, torna a pagamento il parcheggio al Molo S. Antonio

Da sabato prossimo, all'interno del parcheggio Molo non ci sarà più l’area gratuita riservata ai chi si reca all’hub vaccinazioni di via Nino Bixio.

Il settore Trasporti e diritto alla mobilità emetterà un’ordinanza nei prossimi giorni, dettata dal fatto che con l’arrivo della stagione estiva ci sarà maggiore necessità di offrire un servizio ai turisti. Inoltre l’età media degli utenti dell’hub si e notevolmente abbassata così com’è in forte diminuzione il numero dei soggetti “fragili” da sottoporre a vaccinazione.

La gratuità di un'area del parcheggio per gli utenti dell'hub, era stata emessa a fine marzo.