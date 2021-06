Siracusa, acqua marrone e schiumosa nella fontana di piazza Leone Cuella

La fontana di piazza Leona Cuella, a Siracusa, non è un bel vedere. Il 7 maggio scorso era stato effettuato il ripristino della pompa, la pulizia della fontana e la sua riattivazione. A distanza di un mese circa l'acqua all'interno della vasca appare di colore marrone ed è schiumosa, suscitando le proteste risentite dei residenti della zona. Numerose le segnalazioni arrivate in redazione, ragion per cui abbiamo contattato l'assessore competente, Carlo Gradenigo.

"Penso che evidentemente non sarà stata effettuata la clorazione dell'acqua, cosa che inevitabilmente fa proliferare i microorganismi. Chiederò subito a Siam - si impegna l'assessore - di risolvere l'inconveniente al più presto".