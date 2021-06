Sp 23 Palazzolo - Giarratana, emanato il decreto di finanziamento

Emanato dal Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei trasporti il Decreto con il quale viene finanziato il progetto esecutivo “Intervento strutturale del corpo stradale e delle opere d’arte della S.P. 23 Palazzolo – Giarratana e manutenzione della sede stradale” per un importo di 1.886.262,15 euro. A darne notizia Vincenzo Vinciullo.

"Grazie all’ottimo lavoro svolto dalla ex Provincia regionale di Siracusa - scrive Vinciullo - i lavori, finalmente, sono stati consegnati e adesso attendiamo il loro inizio.

È chiaro che - ha proseguito - le risorse provengono dalla scorsa Legislatura, come tutte le altre impegnate nella nostra provincia, anzi siamo in attesa che ci vengano restituite quelle che, come per il viadotto si viale Scala Greca, sono state ritirate dalla Regione e non restituite, nonostante gli impegni solenni che sono stati assunti".