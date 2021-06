Carlentini, colpo di carabina vagante in contrada Santuzzi: ferito un giovane

Un giovane di Carlentini ferito da un colpo di carabina a piombini vagante: l'episodio si è verificato domenica sera dopo la mezzanotte, in contrada Santuzzi tra via Sturzo e via Gramsci.

Il giovane, raggiunto all'addome, ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari dell'ospedale di Lentini che gli hanno diagnosticato alcuni giorni di prognosi. Dell'episodio sono state informate le forze dell'ordine e il diretto interessato ha presentato denuncia contro ignoti.

Posto che è chiaro che il giovane non era il destinatario designato del colpo d'arma da fuoco, è però anche vero che, anche secondo quanto segnalano i residenti del quartiere, l'esplosione di colpi d'arma da fuoco sono frequenti. Da qui la paura che, prima o poi, possa verificarsi qualche incidente più grave.

Polizia e Carabinieri pattugliano a turno l'intera zona per fungere da deterrente e cogliere in flagranza i responsabili.