Siracusa, ripulita dai rifiuti spiaggia Serra in via La Maddalena

Quasi 500 chili di plastica e rifiuti di vario genere sono stati raccolti dai circa ottanta volontari che, domenica scorsa, hanno ripulito “Spiaggia Serra”, lungo via La Maddalena.

L'inizitiva è stata lanciata da Onda Più in collaborazione con Plastic Free Onlus.

Tra i rifiuti è stato trovato di tutto: pneumatici esausti, vecchie boe e gavitelli in disuso, cassette e altri contenitori di plastica a grossi spezzoni di cordame, e poi tanta microplastica, arrivata sul litorale dopo aver “viaggiato” in mare. L’Italia è il terzo Paese (dopo Turchia e Spagna) per dispersione di rifiuti plastici in mare.

Nei prossimi mesi sono previste nuove campagne di sensibilizzazione a difesa dei mari e dell’ambiente in generale messe in campo in collaborazione tra l’azienda siracusana e l'associazione ambientalista.