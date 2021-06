Riapertura discoteche, convergenza su luglio con green pass

Convergenza sulla ripartenza a luglio per le discoteche: questo quanto emerso dopo un primo incontro al ministero della Salute tra il sottosegretario Andrea Costa e i gestori delle sale da ballo.

Convergenza anche sill’utilizzo del green pass, ma senza distanziamento, oltre a differenti disposizioni sui locali all’aperto e al chiuso.

Un nuovo protocollo sarà presentato entro un paio di giorni al Cts affinché sia valutato in breve tempo.

Resta l’ipotesi del mantenimento della mascherina almeno in una prima fase, tranne che durante il ballo.