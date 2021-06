Elezioni comunali in autunno, ddl approvato dall'Ars

Via libera ieri dall’Assemblea regionale siciliana al disegno di legge che rinvia le elezioni amministrative in 42 comuni, recependo lo spostamento deciso con un atto amministrativo dal governo. Le elezioni amministrative si terranno fra il 15 settembre e il 15 ottobre. Il ddl prevede inoltre lo slittamento delle elezioni di secondo livello nei Liberi consorzi.

In provincia di Siracusa sono coinvolti i Comuni di Ferla e Sortino dove si voterà con il sistema maggioritario, Lentini, Noto e Pachino con il proporzionale.