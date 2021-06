Porto di Augusta, oggi sopralluogo della Commissione Trasporti della Camera

Due giornate in Sicilia per la Commissione Trasporti della Camera: oggi e domani in programma una serie di incontri e sopralluoghi dedicati alla portualità isolana con prima tappa ad Augusta, poi Catania e Palermo.

A guidare la delegazione sarà la presidente della commissione Raffaella Paita, insieme al vicepresidente Paolo Ficara (M5s). A completare la delegazione saranno i parlamentari Edoardo Rixi (Lega), Davide Gariglio (PD), Giusi Bartolozzi (FI), Marco Silvestroni (FdI), Francesco Scoma (IV) e Antonio Tasso (Misto).

Oggi alle 11 la Commissione sarà al porto commerciale di Augusta dove è previsto un incontro con il commissario dell'Autorità di Sistema Portuale della Sicilia Orientale, Alberto Chiovelli, che presenterà i porti di Catania ed Augusta. Subito dopo visita via mare delle principali opere in corso nel porto di Augusta.

Alle 15 la Commissione Trasporti è attesa a Catania per un veloce sopralluogo del porto.

Domani, 10 giugno, la Commissione sarà al porto di Palermo: incontro con il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale della Sicilia Occidentale, Pasqualino Monti e poi visita dei principali cantieri del Porto di Palermo.