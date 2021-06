Francofonte, contagi elevati: divieto di stazionamento in strade e piazze

I contagi da covid rimangono alti a Francofonte, nonostante le traccomandazioni del sindaco, Daniele Lentini, che oggi, per contenre il virus ed evitare la dichiarazione di zona rossa, ha emesso un'ordinanza di divieto di stazionamento e assembramento.

Il provvedimento, che entrerà in vigore domani e lo resterà dino a venerdì 11 giugno, prevede il divieto di stazionamento nelle strade e piazze, eccezion fatta per il transito per raggiungere le abitazioni e il divieto di consumo di cibi e bevande per strada, consentendolo solo nei locali pubblici e nel rispetto delle normative in vigore.