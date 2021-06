Siracusa, nuovo ospedale: riunione preliminare all'avvio della progettazione

Primi passi verso la progettazione del nuovo ospedale di Siracusa.

Ieri riunione preliminare, presieduta dal Prefetto di Siracusa nella qualità di Commissario straordinario, con il sindaco di Siracusa, Francesco Italia e i rappresentanti del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti studio Plicchi di Bologna, mandatario del raggruppamento vincitore del “Concorso di Idee per l’acquisizione di una proposta ideativa per la costruzione del nuovo nosocomio.

Obiettivo è far sì che il percorso autorizzativo sia condiviso sin dalle prime battute con amministrazioni ed enti che saranno chiamati a rilasciare pareri, visti e nulla osta.

Erano, infatti, presenti rappresentanti dell’assessorato della Salute – Dipartimento per la Pianificazione Strategica, dell’assessorato del Territorio e dell’Ambiente – Dipartimento dell’Urbanistica, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, del Comune di Siracusa, dall’Azienda Sanitaria Provinciale , del Comando Corpo Forestale, dell’Anas, della Soprintendenza, del Genio Civile di Siracusa, delle Società Italgas, Enel E-Distribuzione e Ias.

In primo piano, dopo l’esposizione dell’opera da parte del gruppo di progettazione, l’interconnessione del nuovo nosocomio con la viabilità preesistente e gli adempimenti propedeutici alla variante urbanistica e alla procedura espropriativa.

Il cronoprogramma prevede che entro l'anno si arrivi al progetto esecutivo dell'opera che, nelle intenzioni del Governo regionale, dovrà essere un Dea di 2° livello.