Siracusa, "I colori del silenzio": la riappropriazione di luoghi simbolo della Borgata. VIDEO

Approda a Siracusa l'"Urbanistica tattica", un insieme di interventi che mirano a trasformare i luoghi, usando lo spazio in maniera diversa.

Nel capoluogo aretuseo, attraverso il progetto “I colori del silenzio”, finanziato dal Ministero per i Beni culturali, oggetto di questi interventi sarà il quartiere della Borgata con il coinvolgimento di circa 100 ragazzi tra giugno e luglio.

L’assessorato alla Cultura, l’Accademia di Belle Arti e il Liceo artistico Gagini sono i soggetti attuatori. Nei mesi scorsi è stato svolto un percorso formativo attraverso il quale i ragazzi, partendo dalla storia dei miti, hanno analizzato il territorio per rippropriarsi del presente e dare voce al futuro. Un'operazione che mira a rendere visibili attraverso segni grafici luoghi emblematici del quartiere e a riconnetterlo con il mare attraverso lo sbarcadero Santa Lucia.

Il tutto all'interno del più ampio progetto di rigenerazione che sta interessando e che interesserà la zona, attraverso gli interventi in via Piave, allo Sbarcadero stesso, in Piazza Euripide, a Largo Gilippo e la ripavimentazione del sagrato della Basilica di Santa Lucia.

