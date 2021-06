Augusta, tentato furto in un capannone: uno dei 2 ladri incastrato dalla carta d'identità

Dovrà rispondere di furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale.

Si tratta di un uomo che, insieme ad un complice, è stato sorpreso dalla Polizia nella tarda serata di domenica, all’interno di un capannone industriale in disuso, in contrada San Cusumano, ad Augusta. I due, con il volto travisato da passamontagna, alla vista dei poliziotti,hanno tentato la fuga. Mentre scavalcavano la recinzione, uno degli agenti è riuscito a sfilare il passamontagna e il giubbotto ad uno dei due uomini. All'interno del giubbotto è stata trovata la suacarta di identità che ha consentito di identificarlo e denunciarlo.