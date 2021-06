Noto, parcheggi per la riserva di Vendicari: il Comune alla ricerca di terreni privati

Un avviso pubblico del Comune di Noto per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse per l’individuazione di alcuni terreni privati ricadenti nelle zone b1 e b2 della Riserva di Vendicari da adibire a parcheggi fino al 31 ottobre. Serviranno per realizzare 2.000 stalli per la stagione estiva.

I terreni dovranno trovarsi nei pressi degli accessi alla riserva: Eloro-Pizzuta, Eloro-Bucachemi, Calamosche, Vendicari, Marianelli e Cittadella.

Le manifestazioni di interesse vanno presentate entro le 13 del 15 giugno.