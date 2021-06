Augusta, chiude l'unità covid del Muscatello: i 32 posti letto tornano a servire i reparti originari

Al via oggi i lavori di riconversione del reparto covid dell'ospedale Muscatello di Augusta. Nessun ricoverato e i 32 posti letto tornano a disposizione dei reparti dai quali erano stati "presi in prestito" per gestire i momenti acuti dell'emergenza covid sia durante la prima ondata e durante la seconda.

A darne notizia è il sindaco Giuseppe Di Mare: "L'assessorato regionale della Salute ha disposto la riconversione dei 32 posti letto,18 di Medicina Interna e 14 di Chirurgia Generale per la normale fruizione del Presidio Ospedaliero".