Arriva ad Avola il servizio di bike sharing: la giunta approva il progetto esecutivo

Avola avrà il servizio di bike sharing. La giunta municipale ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un piano per l'aumento della mobilità sostenibile e-bike sharing per un importo pari a 50.060 euro.

Il progetto prevede il ciclo posteggio, la stele informativa, la stazione virtuale (presidi nelle attività turistiche e aziendali), la bici, il sistema di gestione e l'istallazione. Le bici, posteggiate in punti strategici, saranno disponibili tutto l’anno e potranno essere a pedalata assistita (si ricaricano parcheggiate in colonnina) o “muscolari”, sul pannello informativo saranno inserite cartografia, regole e contatti utili.

“Abbiamo già - commenta il sindaco Cannata - bici e auto elettriche a disposizione per la Polizia municipale, la pista ciclabile, una rete di ricarica in vari punti del territorio, mezzi elettrici e ibridi anche per il servizio di spazzamento urbano”.