Nasce "Vivi Siracusa", aggregazione di operatori della filiera turistica

Un'aggregazione di attività appartenenti al settore turistico e culturale (compagnie aeree, tour operator, agenzie viaggi, ristoratori, guide turistiche, botteghe del gusto, gestori museali e autisti di auto private con licenza Ncc) per far diventare Siracusa tra le principali mete turistiche italiane. Questa è “Vivi Siracusa”, nata su iniziativa dell'associazione Noi Albergatori e che ha elaborato pacchetti con prezzi agevolati per soggiornare, muoversi, mangiare e visitare i principali luoghi di arte e cultura a Siracusa. Un’iniziativa di turismo esperienziale, che intende coinvolgere altri operatori.

“Dopo un lungo periodo di sofferenza, per tutti gli operatori del comparto turistico - dichiara il presidente Rosano - è giunta l’ora di ripartire. E abbiamo pensato di farlo con una proposta di qualità allettante di servizi diversificati, in grado di competere con tutte le altre mete turistiche, puntando oltre che sulle straordinarie opportunità di Siracusa, sulla sicurezza di una città dove gli operatori rispettano con scrupolo e attenzione tutte le norme anti-Covid”.