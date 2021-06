Priolo, Luca Maccarrone campione nazionale di kick boxing

L’atleta priolese Luca Maccarrone è campione nazionale di kickboxing.

Per lui le congratulazioni da parte del sindaco Gianni, della giunta e dei consiglieri del gruppo Siamo Priolo: Marco Aliffi, Yuri Buonafede, Veronica Gozzo, Giuseppe Guzzardi, Federica Limeri.

“Siamo tutti orgogliosi - commenta il sindaco Gianni - dei risultati ottenuti da Luca Maccarrone, che ha al suo attivo titoli italiani, europei e mondiali. Adesso una nuova vittoria, davvero eccezionale; nonostante l’inattività causata dal Covid è riuscito a salire sul gradino più alto del podio dei campionati italiani di kickboxing, che si sono svolti a Milano lo scorso fine settimana”.

Il sindaco Gianni ha annunciato che organizzerà quanto prima una cerimonia ufficiale, per premiare l’ennesimo successo di Luca Maccarrone.

Complimenti anche da parte dell’assessore allo Sport, Patrizia Arangio. “Da anni - dice la Arangio - Luca porta in alto il nome del nostro paese, così come tanti giovani in altre discipline”.

“Un risultato - commenta l’assessore alle Politiche Giovanili, Diego Giarratana - davvero straordinario, che ci inorgoglisce. La vittoria di Luca, frutto di disciplina, sacrifici e rigore, deve essere un esempio per tutti i giovani”.

Congratulazioni arrivano da parte del capogruppo di maggioranza, Luca Campione: "Lo riteniamo ambasciatore dello sport priolese in Italia e nel mondo”.