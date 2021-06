Siracusa, blitz in via Immordini: sequestrati 40 grammi di cocaina

Servizio antidroga dei Carabinieri nel fine settimana a Siracusa.

Nella zona di via Immordini i militari hanno rinvenuto e sequestrato circa 40 grammi di cocaina, già divisi in dosi, molto probabilmente abbandonati da pusher in fuga all’arrivo dei Carabinieri.

Riguardo il controllo del territorio complessivamente sono stati controllati 97 veicoli e 156 persone con decine di sanzioni al Codice della Strada elevate per infrazioni varie, fra le quali le più comuni la guida senza copertura assicurativa o con l’uso del cellulare Due persone segnalate al Tribunale per il mancato rispetto dell'oraro di presentazione alla Polizia Giudiziaria.