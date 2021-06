Melilli, Giornate Fai di primavera: successo di visitatori

Tanti i visitatori che hanno ammirato e scoperto le bellezze artistiche di Melilli in occasione delle Giornate Fai di Primavera.

“Siamo orgogliosi - commentano il sindaco Giuseppe Carta e l’assessore alla cultura Rosario Cutrona - di questo risultato e di aver fatto scoprire le bellezze di Melilli a tanti turisti e visitatori” - questo è l’inizio di un felice percorso di ripresa culturale e la dimostrazione che iniziative del genere possono essere punti di forza per il motore dello sviluppo turistico. Per questa ragione - concludono - il percorso di promozione culturale a Melilli continuerà ogni weekend, su prenotazione”.