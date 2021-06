Siracusa, rinvenute 17 dosi di marijuana in via Santi Amato

Proseguono i controlli nella piazze di spaccio di Siracusa. In via Santi Amato, i poliziotti delle Volanti hanno rinvenuto e sequestrato 17 dosi di marijuana già pronte per lo spaccio.

Contemporaneamente venivano identificate alcune persone tutte note alle forze di polizia e una di queste, un uomo di 39 anni, è stato denunciato per violazione della sorveglianza speciale. Un altro uomo di 43 anni, è statao denunciato per la medesima violazione: è stato sorpreso in via Algeri mentre si intratteneva con altri soggetti già conosciuti alle forze di polizia.