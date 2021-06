Flash mob del M.A.I. alla riserva di Cavagrande del Cassibile

Un flash mob, organizzato dal Movimento Ibleo Antincendio, per protestare contro l'immobilismo delle istituzioni riguardo l'emergenza incendi.

Si è tenuto sabato 5 giugno al Belvedere della Riserva di Cavagrande del Cassibile e ha coinvolto quasi 100 persone provenienti da Avola e Noto per sollecitare seri provvedimenti per salvaguardare le aree verdi.

Sono stati più di 20 incendi nei soli ultimi 3 mesi, avvenuti nei territori di Avola e Noto, molti dei quali così gravi da richiedere l'intervento dei canadair e degli elicotteri.