Vaccini, per il secondo giorno record con 600mila vaccinazioni in Italia

Weekend da record sulle somministrazioni di vaccino anti-Covid in Italia. Per il secondo giorno consecutivo sono state raggiunte le 600mila iniezioni nell'arco di 24 ore. E' quanto emerge dall'aggiornamento ancora parziale dei dati di ieri, secondo cui le inoculazioni sono state 598.582, ma il numero è destinato a crescere ulteriormente nelle prossime ore. Sulla giornata di venerdì era stato invece registrato il record assoluto di 607mila vaccinazioni.

E' previsto intanto per la prossima settimana l'arrivo di circa 4,1 milioni di dosi di vaccino in Italia. Nello specifico, si prevedono 3 milioni di Pfizer, 500mila di Vaxzevria (Astrazeneca), 400mila di Moderna e 200mila di Janssen (Johnson & Johnson).