Nuovo picco di contagi a Portopalo, il sindaco Montoneri lancia l'allarme

Tornano a salire i contagi da covid a Portopalo. Ieri pomeriggio il sindaco, Gaetano Montoneri in un videomessaggio alla popolazione ha informato sulla nuova risalita dei positivi: sono 18 con 13 persone in isolamento domiciliare. "Numeri che - ha detto il sindaco - mettono nuovamente il Comune a rischio zona rossa".

"Molti concittadini - ha lamentato Montoneri - non stanno rispettando le regole per impedire al virus di propagarsi. E per questo ho già chiesto e ottenuto il rafforzamento dei controlli".

Portopalo è già finito 2 volte in zona rossa proprio per l'aumento esponenziale dei contagi: dal 12 al 26 marzo e dal 15 al 18 maggio.

Pressante l'invito rivolto a tutti, dai 16 anni in poi, a vaccinarsi in considerazione anche della presenza di un hub proprio a Portopalo dove si arrivano a vaccinare fino a 550 persone al giorno. "Se arriviamo ad essere covid free prima dell'inizio vero dell'estate - ha concluso Montoneri - ne avremo tutti benefici, anche dal punto di vista economico per l'arrivo dei turisti".