Priolo, i nuovi 18enni riceveranno a domicilio copia de "La costituzione italiana"

Da domani, lunedì 7 giugno, per tutti i nati nel 2003, residenti a Priolo, la Costituzione arriva a casa per far avvicinare i cittadini alle Istituzioni.

Tra le iniziative in cantiere: l’attivazione del Consiglio comunale dei ragazzi e la creazione di un cd musicale con i brani composti dagli studenti. Si sta lavorando anche ad nuovo progetto, per dare la possibilità ai nostri giovani di visitare l’Assemblea Regionale e il Parlamento Italiano ed Europeo.

“La Costituzione Italiana - scrive il sindaco Pippo Gianni nella prefazione del libro sulla Costituzione - è un documento prezioso, su cui ancorare i nostri principi. E’ importante che le piccole concittadine e i piccoli concittadini di Priolo ne conoscano bene l’origine e la storia, per apprezzare e condividere il valore delle conquiste politiche e sociali che la Costituzione ci ha garantito. Donare una copia di questo volume alle ragazze e ai ragazzi è di buon auspicio per la ripresa economica, sociale e culturale che deve seguire questi difficili giorni. Potranno così conoscere da vicino i loro diritti e doveri, partendo da quelli che garantisce la Costituzione Italiana, un testo che oggi risulta ancora moderno e ricco di spunti di riflessione”.

“Cari ragazzi - scrive il presidente del Consiglio, Alessandro Biamonte - abbiamo deciso di regalarvi la Costituzione perché riteniamo che sia un modo semplice per farvi avvicinare alla vita sociale, politica e civile del nostro paese. Un piccolo dono che spero vi accompagnerà nel vostro percorso di crescita e di formazione, affinché diventiate cittadini consapevoli dei vostri diritti e doveri. Il fine è quello di sviluppare la partecipazione consapevole alla vita sociale del nostro paese, per acquisire un senso di identità e di appartenenza alla propria comunità e al proprio territorio. In futuro sarete voi i protagonisti nella società e dovete prepararvi nel modo migliore”.