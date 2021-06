Canicattini Bagni, scende l'incidenza dei contagi: prorogate chiusure per altri 3 giorni

Cala l’incidenza dei contagi a Canicattini Bagni, dove da tre giorni non si registrano nuovi casi se non di qualche soggetto già in quarantena da almeno 10 giorni, in quanto convivente di chi è già risultato positivo.

Per rafforzare il risultato, il sindaco Marilena Miceli ha, comunque, già provveduto a prorogare di altri tre giorni la sua precedente ordinanza in scadenza oggi, di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado in presenza, le aree pubbliche, gli uffici comunali al pubblico e divieto di consumazione di cibi e bevande negli spazi aperti.

"È un ulteriore sacrificio che chiedo a tutti i cittadini – ha dichiarato il sindaco – per allontanarci ancora di più, così come richiesto dalla stessa Asp, dalla linea rossa della soglia di allarme. Un ulteriore impegno di responsabilità per uscire con sicurezza da questo tunnel. Raccomandando sempre a tutti di aderire alle vaccinazioni e rispettare le misure di prevenzione: uso della mascherina; continua igienizzazione delle mani; mantenimento della distanza interpersonale; divieto assoluto di assembramenti; divieto di incontrare parenti e amici in quarantena".