Siracusa, fa razzia all'autodromo: arrestato in flagranza 26enne

Nella mattinata di ieri, agenti delle Volanti hanno arrestato, per il reato di furto aggravato, un siracusano di 26 anni, già noto alle forze di polizia, colto nella flagranza di reato mentre asportava 42 pedane in ferro e 34 panchine in ferro dall'autodromo sito in via Ascari. La refurtiva è stata consegnata alla Polizia Provinciale, gestore della struttura. Dopo le incombenze di rito, l’uomo è stato posto ai domiciliari.