Vaccini, Porte aperte AstraZeneca: da oggi all'8 giugno apertura straordinaria dell'hub dell'Urban Center per gli over 18

Scatta stasera alle 19 e fino alla mezzanotte l'iniziativa regionale Porte aperte AstraZeneca per tutti coloro, dai 18 anni in su, che vogliono sottoporsi volontariamente al vaccino AstraZeneca negli hub e punti vaccinali individuati dalle Asp. In provincia di Siracusa l'apertura straordinaria si svolgerà nel Centro hub vaccinale di via Nino Bixio nel capoluogo aretuseo.

L'iniziativa, promosa dal governo Musumeci, che nasce per accelerare ulteriormente la campagna vaccinale degli over 18, si ripeterà con le stesse modalità anche domani lunedì 7 e martedì 8 giugno.