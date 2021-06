Rosolini, deve scontare oltre 4 anni di reclusione: arrestato 43enne

Deve scontare oltre 4 anni di reclusione per 4 condanne passate in giudicato per furto, lesioni personali, spaccio e associaizone mafiosa.

Si tratta di un 43enne di Rosolini, arrestato dai Carabinieri in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’appello di Catania.

L’uomo è stato condotto nella casa circondariale Cavadonna di Siracusa.