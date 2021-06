Da domani il coprifuoco scatta alle 24: due settimane prima dell'abolizione

Prosegue il percorso verso il recupero graduale delle libertà dell'era pre-covid: da domani, lunedì 7 giugno, infatti, il coprifuoco sarà spostato in avanti di un'ora, passando dalle 23 alle 24.

Durante l'orario di coprifuoco sono comunque consentiti gli spostamenti per motivi di salute, lavoro e necessità.

La nuova regola resterà in vigore fino al 21 giugno, giorno in cui il coprifuoco sarà abolito in tutta Italia, facendo decadere ogni limitazione per gli spostamenti e orari liberi per i locali pubblici.

Queste le prossime tappe per le regioni che sono ancora in zona gialla, come la Sicilia; per quelle che sono già entrate in zona bianca o che vi saranno a partire da domani, il coprifuoco non è previsto.