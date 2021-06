A Priolo un Master universitario in “Risanamento Ambientale di Aree inquinate"

Priolo ospiterà un Master universitario di secondo livello in “Risanamento Ambientale di Aree inquinate per la Transizione Ecologica”.

L’ufficio Pubblica Istruzione ha trasmesso ieri, al rettore dell’Università di Catania, la delibera di giunta con la quale viene istituto il Master. Il Comune di Priolo metterà a disposizione due borse di studio per gli studenti residenti nel territorio.

“Non appena l’Università di Catania delibererà - fa sapere l’assessore al ramo, Patrizia Arangio - adotteremo gli atti per l’avvio del corso e la sottoscrizione della convenzione. Una iniziativa fortemente voluta dal sindaco Pippo Gianni. L’inizio del corso potrebbe essere fissato già ad ottobre. L’intento - conclude Patrizia Arangio - è quello di formare nuovi profili professionali che siano capaci di affrontare la sfida del risanamento ambientale e della trasformazione delle aree industriali, al fine di minimizzare l’impatto delle attività produttive sull’ambiente, per migliorare la qualità della vita e la sicurezza ambientale”.

“Priolo - commenta il sindaco Gianni - diventerà un’eccellenza dal punto di vista culturale, della formazione e dell’istruzione. Formeremo nuove figure professionali altamente specializzate, appetibili al mondo del lavoro, in continua evoluzione”.