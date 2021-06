Siracusa, bando servizio idrico: Cannata "Si rivedano certe scelte"

“Inspiegabile il bando del servizio idrico di Siracusa": così la deputata regionale di Fdi, Rossana Cannata che ritiene "inspiegabile, ma soprattutto ingiusta la mancanza di una clausola sociale a salvaguardia dei livelli occupazionali”.

Non solo. “Né può trovare favore in termini premiali - continua Rossana Cannata - un’offerta che comporta riduzioni ulteriori del numero di lavoratori. Tutto ciò in un momento in cui numerose famiglie sono state duramente colpite dalla crisi dovuta alla pandemia.

Mi auguro - conclude la deputata - che l’amministrazione comunale riveda questa scelta, trovando soluzioni a tutela dell’interesse collettivo all’occupazione".