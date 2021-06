Siracusa, chiuso per 3 giorni il Ccr dell'Arenaura

Resterà chiuso per lavori di manutenzione per 3 giorni, lunedì, martedì e mercoledì prossimi (7, 8 e 9 giugno), il centro comunale di raccolta di contrada Arenaura.

Sarà regolarmente aperto, invece, il sito di Targia e sarà anche possibile conferire ai centri di raccolta mobili che stazioneranno, dalle 8,30 alle 12,30: lunedì allo sbarcadero Santa Lucia; martedì a Cassibile, in via Luciano Rinaldi; mercoledì a Belvedere, in via dei Vespri.

I cassoni per gli sfalci nelle tre giornate saranno posizionati dalle 11 alle 16: lunedì in via Lago di Varese a Fontane Bianche; martedì in via dell'Opale a Plemmirio; mercoledì in strada Carancino a Belvedere.