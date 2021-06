Siracusa, 207° annuale della fondazione dell'Arma dei Carabinieri: il bilancio di un anno

Anche a Siracusa è stato celebrato oggi il 207° annuale della fondazione dell'Arma dei Carabinieri: al Comando Provinciale la ricorrenza è stata celebrata con la deposizione di una corona d’alloro da parte del Comandante Provinciale, Col. Giovanni Tamborrino, accompagnato dal Prefetto, Giusi Scaduto, davanti la targa posta in onore dei Caduti dell’Arma all’ingresso della caserma di viale Tica.

La Festa dell’Arma è, come ogni anno, un momento di riflessione sui dati dell’attività preventiva e di contrasto alle varie forme di criminalità condotta dai Comandi Carabinieri che operano sul territorio nel periodo compreso fra giugno 2020 e maggio 2021 che conta nel totale circa 20.000 servizi esterni, pari a più di 100.000 ore.

Di seguito il documento di sintesi dell'attività svolta:

"La proiezione esterna dei Reparti, nel periodo in trattazione, dev’essere osservata anche alla luce dell’estesa attività dispiegata dall’Arma aretusea per la prevenzione della diffusione della pandemia da COVID-19, che ha visto più che raddoppiato il numero delle persone controllate su strada (circa 67.000 rispetto alle quasi 30.000 del periodo omologo) e quello delle attività economiche ispezionate, anche con l’ausilio dei Reparti Speciali, in particolare del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Siracusa e del N.A.S. di Ragusa (circa 16.000), al fine di assicurare il rispetto delle norme inerenti alla circolazione sul territorio, alla legittima apertura di esercizi ed attività economiche, ed alle condotte individuali di prevenzione della pandemia, quali il distanziamento, l’uso delle mascherine ed il rispetto della quarantena da parte di soggetti contagiati.

In tema di COVID, l’operato dei Carabinieri è stato improntato, come di consueto, ad una capillare ed intensa opera di sensibilizzazione al rispetto delle regole da parte dei cittadini. Non sono però mancate le sanzioni a carico dei soggetti insofferenti al rispetto delle norme. In dettaglio, 4 persone sono state deferite all’A.G. per aver circolato in violazione delle limitazioni imposte ai soggetti in quarantena o isolamento fiduciario, mentre 2.045 sono stati i trasgressori della normativa amministrativa sanitaria COVID correlata segnalati alla Prefettura per violazioni di vario genere inerenti al mancato rispetto di specifiche condotte.

L’Arma si è intensamente impegnata, in sinergia con le altre Forze dell’Ordine, a garantire l’ottemperanza delle disposizioni del Prefetto di Siracusa inerenti ai controlli sulla c.d. movida.

Passando a una disamina dell’attività di Polizia Giudiziaria eseguita in provincia nel periodo in trattazione, il numero complessivo dei delitti denunciati per cui ha proceduto l’Arma dei Carabinieri è stato pari a 8.600 circa, il 67% di quelli complessivamente denunciati a tutte le Forze dell’Ordine. L’attività di contrasto dell’Istituzione si è confermata incisiva, attestandosi su dati statistici pressoché analoghi a quelli dell’anno precedente, nonostante il forte impegno profuso nelle attività connesse al contenimento della pandemia.

Il numero dei reati scoperti è infatti stato pari al 32,6% circa, con un incremento percentuale del 2,6% rispetto all’omologo periodo antecedente. Il numero di rapine consumate, pari a 68, sostanzialmente invariato rispetto al periodo antecedente, nel quale ne erano state registrate 63.

Particolarmente positivo il dato inerente ai furti denunciati, passati da un totale di 4.012 a 3.181 (-20,7%), nonostante le preoccupazioni inerenti al possibile incremento di reati che si sarebbe potuto scoprire a conclusione dei periodi di zona rossa/arancione, in ragione della difficoltà a raggiungere seconde case o obiettivi commerciali ubicati in aree periferiche. Questo dato conferma la qualità del controllo del territorio e l’incisività della prevenzione in generale, anche nel delicato e singolare periodo.

Nell’arco temporale in esame (giugno 2020 - maggio 2021), le persone denunciate a piede libero dai Carabinieri aretusei per reati di vario genere sono state 2.995, mentre il numero degli arresti è stato di 479, con un incremento del 3% rispetto allo stesso periodo degli anni 2019/2020; 220 sono stati gli arresti in flagranza.

L’attività antidroga ha ancora una volta costituito importante componente dell’attività operativa, consentendo il sequestro di oltre kg. 76 di stupefacenti di vario genere, che se venduti al dettaglio avrebbero fruttato oltre 2 milioni di euro, e l’arresto di 90 soggetti, nonché l’individuazione di 428 persone dedite all’assunzione di droghe, per lo più giovani, segnalati alle Prefetture di residenza.

Il contrasto ai reati in materia di violenza di genere, con particolare riguardo ai maltrattamenti in famiglia ed agli atti persecutori (stalking), dopo l’adozione del Codice Rosso e le discendenti disposizioni della Procura della Repubblica di Siracusa, ha visto un incremento dell’attività repressiva operata in flagranza, che si è concretizzata negli ultimi 12 mesi nell’arresto di 18 soggetti (6 per atti persecutori e 12 per maltrattamenti in famiglia) e nel deferimento in stato di libertà di altri 13 (6 per atti persecutori e 7 per maltrattamenti in famiglia) resisi responsabili di odiose condotte in danno di fasce deboli.

Il Reparto Operativo e le Compagnie, nel periodo in riferimento, sotto l’egida della Procura della Repubblica aretusea e della D.D.A. etnea, hanno condotto importanti operazioni di polizia giudiziaria, con l’esecuzione di misure cautelari personali e patrimoniali, fra le quali si riportano le più significative:

- Reparto Operativo – Nucleo Investigativo:

• il 20 giugno 2020, in esecuzione di decreto emesso ai sensi del Codice Antimafia dal Tribunale di Catania – Sezione Misure di Prevenzione, sono stati sequestrati 4 appartamenti ubicati nella turistica isola di Ortigia del capoluogo, riconducibili ad un soggetto abitualmente dedito al traffico di stupefacenti. Le indagini hanno dimostrato che l’uomo, avvalendosi della collaborazione dei propri familiari, tutti coinvolti nella sua attività criminale, aveva acquisito gli immobili impiegando i proventi delle proprie attività illecite, a fronte di guadagni dichiarati esigui o addirittura nulli;

• tra l’ottobre ed il dicembre 2020, sono stati tratti in arresto 3 soggetti per l’omicidio di GRECO Sebastiano, avvenuto il 10 ottobre 2020 a Lentini (SR). I militari, sulla base di un’articolata attività d’indagine avviata nell’immediatezza dei fatti, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Siracusa, sono riusciti a raccogliere gravi indizi che hanno portato alla completa ricostruzione della vicenda ed all’individuazione dei due autori dell’omicidio. Il successivo 29 dicembre, è stato poi tratto in arresto un terzo soggetto, che presso la propria abitazione deteneva illecitamente diverse armi da fuoco e che la mattina del delitto ne aveva consegnato una parte ai due killer;

• il 2 marzo 2021, a Siracusa, nell’ambito dell’operazione denominata “Algeri”, è stata data esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. di Catania su richiesta della DDA etnea, a carico di 31 appartenenti ad un sodalizio criminoso ritenuto responsabile di traffico e spaccio di ingenti quantitativi di cocaina, crack, marijuana, hashish e metanfetamine. Il gruppo criminale aveva costituito all’interno di alcune palazzine una piazza di spaccio protetta da vedette ed addirittura “fortificata” da cancelli abusivamente collocati, capace di produrre incassi fino a € 25.000,00 (venticinquemila) al giorno. Gli spacciatori operavano anche in prossimità di scuole, avvalendosi di minori. Diciassette dei sodali sono risultati indebiti percettori del reddito di cittadinanza;

- Compagnia di Siracusa:

• il 15 giugno 2020, a Siracusa, nell’ambito dell’operazione denominata “Posto fisso”, la Stazione di Ortigia ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del locale Tribunale a carico di 8 giovani che avevano avviato una fiorente attività di spaccio nella turistica isola di Ortigia. I soggetti sono stati ritenuti responsabili di spaccio di cocaina, marijuana e hashish;

• il 27 luglio 2020, a Siracusa, Floridia e Solarino, nell’ambito dell’operazione denominata “San Paolo”, la Sezione Operativa del NOR ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. di Catania su conforme richiesta della D.D.A. etnea, a carico di 24 soggetti (19 in carcere e 5 agli arresti domiciliari) operanti nei citati centri e ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico e spaccio di stupefacenti del tipo cocaina, marijuana e hashish, associazione per delinquere finalizzata all’usura, tentata estorsione ed esercizio abusivo di attività finanziaria, tutte fattispecie aggravate dal metodo mafioso;

• il 2 settembre 2020, a Siracusa, la Sezione Operativa del NOR, unitamente alla Squadra Mobile della locale Questura, a conclusione dell’operazione convenzionalmente denominata “Demetra”, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Catania, su richiesta della DDA etnea, a carico di 27 soggetti facenti parte di due gruppi criminali dediti al traffico di stupefacenti, denominati rispettivamente di “via Italia” e di “via Immordini”. Le indagini hanno permesso di acclarare come il meccanismo utilizzato dai due gruppi per spacciare era ben avviato e capace di rigenerarsi anche a seguito dei numerosi arresti dei pusher. Alcuni fra gli indagati avevano anche la disponibilità di armi detenute illegalmente. Durante l’indagine è stato scoperto che i soggetti avevano pubblicato sui social network alcuni video che pubblicizzavano la loro “attività commerciale”, con invito ad andarli a trovare, mentre in altri si vantavano dei cospicui guadagni derivanti dall’attività illecita;

• il 16 settembre 2020, a Siracusa, nell’ambito dell’operazione denominata “Varenne”, la Sezione Operativa del NOR ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura della Repubblica aretusea a carico di 12 soggetti (10 in carcere e 2 divieti di dimora nella provincia di Siracusa) operanti in Siracusa, Catania e Palermo, ritenuti responsabili di concorso in detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, marijuana e hashish.

- Compagnia di Noto:

• il 11 ottobre 2020, in Noto, il Nucleo Operativo ha eseguito 6 fermi di indiziato di delitto, emessi dalla Procura della Repubblica di Siracusa, nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti responsabili della sparatoria avvenuta il 29 settembre precedente nel c.d. quartiere dei “Caminanti”. Le indagini erano state avviate dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile immediatamente dopo il grave episodio delittuoso che ha suscitato vivo allarme sociale nella città barocca e si sono declinate mediante un accurato esame del luogo teatro degli eventi, sul quale sono stati rinvenuti numerosi bossoli, ogive e buchi di colpi d’arma da fuoco, che hanno attinto alcune autovetture, portoni e muri, nonché tracce ematiche distribuite per decine di metri, accreditando una dinamica violenta e protratta e recuperando in un terreno immediatamente vicino una pistola cal. 9 ed un’altra cal. 7,65, ritenute essere alcune delle armi impiegate nella sparatoria e successivamente sequestrati ulteriori 3 fucili, ulteriori 4 pistole ed oltre 200 cartucce;

• l’11 gennaio 2021, a Noto, è stato eseguito un fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica di Siracusa, nei confronti di un soggetto ritenuto responsabile di aver esploso colpi d’arma da fuoco il precedente 9 gennaio contro un’abitazione. Le indagini erano state avviate dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile immediatamente dopo il grave episodio delittuoso che aveva visto alcuni colpi raggiungere l’abitazione di una donna, estranea ai fatti, mentre si trovava all’interno della stessa;

• il 15 febbraio 2021, a Noto e Bronte (CT), il Nucleo Operativo ha eseguito 2 fermi di indiziato di delitto, emessi dalla Procura della Repubblica di Siracusa, nei confronti di due soggetti, un rosolinese ed un cittadino tunisino, ritenuti responsabili del tentato omicidio di un

bracciante bulgaro avvenuto a Rosolini (SR) il precedente 29 gennaio. Le indagini, avviate immediatamente dopo il grave episodio che aveva visto la vittima attinta al collo da due colpi di fucile esplosi a bruciapelo, hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’evento e ricondurre lo stesso a difficoltà relative alla convivenza fra il cittadino tunisino arrestato e la vittima, con la quale condivideva un’abitazione rurale. Durante l’esecuzione del fermo sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro un fucile, ritenuto essere l’arma del delitto, nonché numerose munizioni;

- Compagnia di Augusta:

• il 9 giugno 2020, in Lentini, il N.O.R.M. e la locale Stazione hanno tratto in arresto un ottantaduenne per l’omicidio di una giovane donna. Dagli accertamenti è emerso che la vittima, da qualche giorno ospite nell’abitazione dell’anziano, era stata attinta fatalmente al torace da due colpi di pistola esplosi dall’uomo al culmine di un’accesa discussione nata per futili motivi;

• il 24 giugno 2020, in Villasmundo, il N.O.R.M. e la locale Stazione hanno tratto in arresto tre pregiudicati sorpresi in flagranza di reato di estorsione ai danni di un imprenditore agricolo, con la tecnica del c.d. “cavallo di ritorno”;

• il 13 luglio 2020, in Francofonte, il N.O.R.M. e la locale Stazione hanno eseguito il fermo di indiziato di delitto di 3 pregiudicati per tentato omicidio aggravato. L’episodio, che ha destato clamore nella piccola cittadina, si era verificato il precedente 9 luglio, quando la vittima, un uomo di Francofonte che già circa due anni prima era stato oggetto di un attentato simile uscendone miracolosamente vivo, era stato ferito da colpi di arma da fuoco esplosi dai tre;

• il 3 novembre, in Melilli, i militari della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato un pregiudicato colto in possesso di un potente ordigno esplosivo artigianale costituito da diversi cilindri di plastica riempiti di esplosivo e collegati fra loro da una miccia che ne avrebbe permesso la deflagrazione contemporanea. La potenza dell’ordigno, che l’uomo ha tentato di sminuire asserendo che si trattava di un oggetto da usare a Capodanno, era invece tale da poter far saltare in aria un’autovettura;

• il 20 marzo 2021 a Melilli e Siracusa, il Nucleo Operativo, nell’ambito dell’operazione convenzionalmente denominata “White Mountains” ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania a carico di 7 appartenenti ad un sodalizio criminoso ritenuto responsabile di traffico e spaccio di cocaina. Il gruppo criminale aveva costituito una piazza di spaccio nel comune di Melilli rifornendosi dello stupefacente nella vicina frazione di Villasmundo e nella frazione di Belvedere di Siracusa;

Per quanto concerne i servizi in materia di circolazione stradale, 4.503 sono stati i verbali redatti per violazioni delle norme del Codice della Strada a carico di indisciplinati utenti, con sanzioni amministrative pari a €. 3 milioni circa.

Le attività di contrasto alla criminalità non sono però solo quelle che si “vedono” ordinariamente perché condotte alla luce del sole: ve ne sono altre, lunghe e complesse, che catalogano, studiano e sviluppano le risultanze delle indagini già condotte e che, in sede di Prefettura, vengono discusse nell’ambito del Gruppo Interforze Antimafia (G.I.A.), al quale l’Arma partecipa ordinariamente con un proprio rappresentante. Nel periodo in esame, in particolare, a seguito di attività derivanti dall’indagine “Terre Emerse”, svolta nei decorsi anni da articolazioni del Comando Provinciale e del Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare di Roma, il 23 febbraio 2021 il Reparto Operativo ha notificato 4 informazioni antimafia interdittive, emesse dalla locale Prefettura nei confronti di altrettante imprese attive prevalentemente nel settore agricolo. I titolari, tutti appartenenti al medesimo gruppo familiare e coinvolti nella citata indagine, oggi giunta alla fase dibattimentale, erano infatti dediti alla sistematica commissione di truffe per il conseguimento di erogazioni pubbliche (contributi AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), precedute dal fraudolento accaparramento di terreni incolti.

Per quanto concerne l’attività operativa dei Reparti Speciali non inquadrati nell’Organizzazione Territoriale dell’Arma operanti in provincia (N.I.L., T.P.C., Carabinieri per la Marina Militare e l’Aeronautica Militare), si sono registrate oltre 230 denunce in stato di libertà e sanzioni amministrative per un valore pari ad oltre € 1.000.000,00 (un milione).

In dettaglio, sono state condotte sul territorio provinciale le seguenti operazioni/attività:

- il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Ragusa, con competenza anche nella provincia aretusea, su disposizione del Ministero della Salute, è stato intensamente impegnato nelle attività volte a garantire il rispetto dei vari DPCM emessi nel corso del tempo per contrastare la diffusione del Coronavirus. Numerose sono state le sanzioni elevate per il mancato rispetto delle procedure anti-contagio ed altrettanto frequenti i sequestri amministrativi di mascherine per assenza del certificato di conformità e di confezioni di gel disinfettante sprovviste di autorizzazione all’immissione in commercio.

Il Nucleo, nell’ambito delle proprie competenze:

• ha effettuato 264 ispezioni nel comparto agro-alimentare e sanitario, rilevando 197 violazioni penali e 75 illeciti amministrativi, segnalando rispettivamente 84 soggetti all’ A.G. aretusea e 48 alle autorità sanitarie ed amministrative con conseguenti sequestri penali/sanitari ed amministrativi di Kg 370 di alimenti vari;

In tale quadro, si è in particolare avuto modo di constatare che alcuni operatori del settore alimentare, pur di conseguire facili guadagni, avevano utilizzato per le loro attività alimenti e bevande non idonei al consumo umano;

• ha notificato la chiusura, a seguito di accertate non conformità e criticità segnalate alle competenti autorità, 8 strutture, di cui 6 sanitarie, 2 ristoranti ed una palestra per un valore complessivo di € 1.200.000,00 elevando sanzioni amministrative per un importo complessivo di € 78.000,00. Tra le violazioni maggiormente riscontrate si rilevano quelle poste in essere dai responsabili di circa 70 strutture socio–sanitarie ed assistenziali (case di riposo, comunità alloggio e RSA) i quali, approfittando della pandemia, avevano condotto le loro attività in assenza di apposite autorizzazioni al funzionamento, in precarie condizioni igienico-sanitarie e strutturali o in parziali o addirittura in assenza di efficienti protocolli anti-contagio;

- la Sezione Tutela Patrimonio Culturale di Siracusa:

• in Avola (SR), a seguito di articolata attività investigativa, svolta in sinergia con l’Arma Territoriale, nell’ambito dell’azione di contrasto al fenomeno dei reati in danno del patrimonio archeologico, ha recuperato due sarcofagi in pietra arenaria, risalenti ad età greca compresa tra il V ed il III sec. a.C.. I preziosi manufatti erano stati asportati dalla necropoli dell’antica Polis Siceliota di Eloro;

• in Rosolini (SR), nell’ambito della tutela dei beni immobili sottoposti a vincolo archeologico e del contrasto al fenomeno degli scavi clandestini, ha rinvenuto e sottoposto a sequestro un’imponente struttura, ritenuta dagli archeologi una fattoria di età ellenistica (III sec. a.C.). Le indagini hanno permesso di individuare il soggetto che, approfittando della qualità di affittuario del terreno in cui si trova il bene, aveva avviato una privata “campagna di scavi” appropriandosi di oltre 2.000 reperti e provocando l’irreversibile danneggiamento dell’antica struttura.

- il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Siracusa che nel periodo in riferimento ha deferito alla locale Procura della Repubblica 120 soggetti, tra i quali 66 per violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, 15 per illecita percezione del reddito di cittadinanza e 5 per sfruttamento dei lavoratori. Inoltre ha effettuato 318 accessi ispettivi, 55 sospensioni di attività, accertato 144 lavoratori in nero, proposto la revoca di 32 redditi di cittadinanza ed elevato sanzioni per circa € 700 mila ed ammende per oltre € 130 mila.

Nel quadro dell’attività di prevenzione dei reati in genere, si collocano anche le conferenze tenute dai comandanti di Stazione e di Compagnia in favore delle scolaresche, col fine di prevenire i reati di bullismo, cybercrime, blue whale e l’uso di stupefacenti. Gli incontri, grazie ad una proficua intesa con alcuni istituti scolastici, si sono svolti malgrado il periodo di emergenza sanitaria e l’impossibilità di riunirsi in presenza, con collegamenti telematici effettuati nell’ambito delle lezioni a distanza. In questo particolare anno scolastico, sono state 19 le scuole collegate, con la partecipazione complessiva di oltre 1.000 studenti.

Analoghe iniziative, volte a prevenire truffe a carico degli anziani e reati in genere contro le fasce deboli, sono state organizzate anche all’interno di centri culturali, parrocchie ed associazioni. I militari dell’Arma siracusana, come successo a livello nazionale, non hanno dimenticato di occuparsi con attenzione delle fasce deboli, che hanno subito in modo particolarmente afflittivo gli effetti della pandemia da COVID-19. Diversi infatti sono stati gli episodi in cui i Carabinieri si sono prodigati ad aiutare persone anziane rimaste sole in casa nell’impossibilità di ricevere visite da parenti e familiari, anche solo per portare loro a domicilio la spesa; ed ancora le circostanze, soprattutto nel periodo pasquale, in cui molti Carabinieri hanno fatto visita a case famiglia e case di riposo per portare un po’ di calore umano e vicinanza delle istituzioni, oltre che doni agli anziani ed ai bimbi.

Nell’ambito della policy di prossimità ed assistenza che l’Arma dei Carabinieri persegue nei confronti delle fasce deboli nelle esigenze anche più semplici, le 25 Stazioni e la Tenenza dipendenti dal Comando Provinciale di Siracusa, in dettaglio, sono state impegnate:

- ad aiutare gli anziani privi di assistenza o familiari nel ritiro delle pensioni nel quadro un’apposita convenzione stipulata a livello nazionale con Poste Italiane. Nel periodo in riferimento, nella provincia aretusea i Comandanti di Stazione hanno prelevato pensioni per conto di più di 30 anziani, che avevano sottoscritto apposita delega, recapitando le stesse a domicilio;

- a fornire supporto ai soggetti provvisti di minore confidenza nell’utilizzo del web o non muniti di collegamento alla rete, nell’accedere alle procedure di prenotazione telematica del vaccino anticovid-19. Le attività sono state svolte talora nelle abitazioni degli interessati, quando si trattava di soggetti impossibilitati a muoversi, grazie all’utilizzo di tablet in dotazione alle pattuglie dell’Arma ovvero, in altri casi, in caserma. Sono state circa 120 le persone che si sono rivolte ai Comandi della provincia ricevendo tale assistenza.

Per dare ancor maggiore efficacia alle iniziative, si sono impegnate anche le Sezioni dell’Associazione Nazionale Carabinieri che, in questo particolare periodo di emergenza sanitaria, non hanno esitato a contribuire, fornendo altresì servizi di Protezione Civile presso i vari hub vaccinali dislocati nella provincia aretusea.

Importante anche il ruolo svolto dai Carabinieri siracusani in attività di Safety e Pubblico Soccorso, fra cui le ricerche ed il rintraccio, sotto il coordinamento della Prefettura di Siracusa, di numerosi soggetti scomparsi ed il soccorso portato a persone coinvolte in incidenti stradali o domestici o responsabili di atti autolesionistici.

Su tutti si rammenta, il 17 aprile, a Francofonte, l’attività dei militari della locale Stazione, intervenuti in un’abitazione del centro cittadino a salvare un giovane che era sul punto di togliersi la vita impiccandosi.

Poco prima la madre del ragazzo, disperata, aveva chiamato la locale Stazione dei Carabinieri richiedendo l’intervento dei militari dell’Arma, poiché il figlio 22enne si era barricato all’interno della propria camera preannunciandole di voler compiere un insano gesto. I Carabinieri, tempestivamente giunti sul posto, sono entrati nell’appartamento e dopo aver sfondato la porta d’ingresso della cameretta hanno soccorso il giovane che si trovava disteso supino sul letto già privo di sensi, con un cavo di rame annodato intorno al collo e fissato alla spalliera del letto. La situazione appariva già compromessa, ma i militari lo hanno liberato dal cavo e gli hanno praticato manovre rianimatorie apprese nei reparti di istruzione in sede di frequenza del corso B.L.S.D. (basic life support - early defibrillation) fino all’arrivo del personale 118. Il giovane è stato poi trasportato in ambulanza presso l’ospedale di Lentini per le successive cure dopo le quali è stato dichiarato fuori pericolo di vita.

Nell’ambito dell’attività premiale che l’Arma riconosce a quei Carabinieri che con il loro operato hanno accresciuto il prestigio dell’Istituzione, in data odierna, a Palermo, il Comandante e 5 militari della Stazione di Ortigia, hanno ricevuto dal Sig. Comandante della Legione “Sicilia” – Gen. B. Rosario Castello - un Encomio per la pregevole condotta dell’attività investigativa denominata “Posto fisso”, conclusa nel giugno dello scorso anno con la disarticolazione di una fiorente giro di spaccio di stupefacenti nella storica isola di Ortigia.

Nel corso dell’anno, per comportamenti meritevoli in servizio, sono stati poi premiati, a vario titolo, ben 40 militari del Comando Provinciale".