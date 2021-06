Sopralluogo sul tratto autostradale Rosolini-Ispica, l'assessore Falcone "Apertura entro giugno"

Ieri sopralluogo dell'assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone sul cantiere della Rosolini-Ispica dell'autostrada Siracusa-Gela.

"L’autostrada è pronta - ha detto a fine verifica l'assessore - poche finiture e ci siamo. Stiamo facendo di tutto per aprire entro giugno, così come vuole la gente".

La realizzazione di questo tratto di 10 chilometri (lotti 6 e 7) ha visto un impegno finanziario di Autostrade Siciliane pari a oltre la metà dei 286 milioni complessivamente appaltati per l’intero percorso da Rosolini sino a Modica. I lavori degli ultimi mesi, per un importo di 18 milioni di euro ed eseguiti da Cosedil Spa, hanno riguardato viadotti, asfalto e barriere.