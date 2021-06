Siracusa, bando nuovo servizio idrico: Prestigiacomo "Clausola premiale va contro il buon senso e l'etica del lavoro"

"Sindaco e la Giunta dovrebbero spiegare all'opinione pubblica il perchè di una scelta come quella adottata nel nuovo bando per il servizio idrico cittadino". Così la deputata di Fi, Stefania Prestigiacomo, dopo il sit in dei lavoratori.

"Non prevedere nel bando la "clausola sociale", cioè la norma che impone al nuovo concessionario di assumere i lavoratori che operavano nel servizio lascia interdetti trattandosi di un servizio pubblico e, peraltro, anche in un tempo in cui il lavoro è fortemente a rischio. Sorprende ancora di più - aggiunge - la clausola premiale inserita nella gara secondo cui viene privilegiata l'offerta che implica una riduzione del personale.

Non credo che il servizio migliore possa essere quello che lascia disoccupati il maggior numero di lavoratori, previsioni che sembrano andare contro il buon senso e l'etica del lavoro".