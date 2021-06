Siracusa, "Preziose per natura" flash mob di Legambiente per la "Pillirina"

Nella Giornata Mondiale dell'Ambiente, Legambiente organizza una serie di iniziative per chiedere l'immediata 'istituzione delle riserve naturali previste nel Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve.

Tra queste, la riserva "Capo Murro di Porco e Penisola Maddalena", sottoposta a vincolo nel 2011, inserita nel Piano Regionale nel 2016 con il consenso degli enti locali ma non ancora definitivamente istituita.

L'appuntamento è alle 10 alla Traversa S. Agostino, a Punta della Mola per una passeggiata di riconnessione con la natura guidata dal facilitatore NatureTherapy di Siracusa Tour, Daniele Valvo e la visita naturalistica guidata a cura di Federico Militello della Lipu di Siracusa.

Alle 11,30 flash mob, in contemporanea con altri 5 siti regionali: la ‘Riserva Isola di Lipari’ al Castello di Lipari; la ‘Riserva Forre laviche del Simeto’ al Ponte dei Saraceni, Adrano; la ‘Riserva Bosco di Santo Pietro’ alla Grande Quercia, Caltagirone; la ‘Riserva Pantani della Sicilia sud orientale’ al Pantano Bruno, SP 67, Ispica e la ‘Riserva Isola di Capo Passero’, Portopalo di Capo Passero.